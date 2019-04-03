Санкт-Петербург вошел в тройку самых тусовочных городов

Сегодня отмечается всемирный день вечеринок. Фото: Рixabay

Сегодня отмечается всемирный день вечеринок. Фото: Рixabay

Сегодня во всем мире отмечается всемирный день вечеринки (World Party Day). Впервые праздник прошел в США под лозунгом «Вечеринка – это противоположность войны».

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге самых тусовочных городов России. По данным опроса, проведённого сайтом Tvil.ru в социальных сетях, за Северную столицу проголосовали 14% опрошенных.

Первое место занял город Сочи. За него отдали свои голоса 33% респондентов. На втором месте в списке самых тусовочных городов — Москва (24%) В первую пятерку городов с лучшими вечеринками также вошли Владивосток и Севастополь (по 10%).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что город на Неве вошел в тройку самых популярных среди интуристов городов России. Важными факторами, повлиявшими на приток иностранных туристов в Россию, стали Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, морские круизы на Дальнем Востоке и Балтике и электронные визы.