К 3 апреля в Санкт-Петербурге отмыли от грязи 98 улиц

Дорожные службы убирают Смольную набережную. Фото: gov.spb.ru
Дорожные службы убирают Смольную набережную. Фото: gov.spb.ru

Дорожные службы вывезли 1700 тонн мусора и истратили 10,5 тысяч м3 воды.

В Санкт-Петербурге полным ходом идет мойка и уборка улиц после зимы — дороги моют от грязи и чистят от мусора. За 2 дня дорожные службы истратили 10,5 тысяч м3 воды и убрали 1700 тонн мусора; очищено 98 улиц, сообщили в комитете по благоустройству 3 апреля.

Как сообщают сотрудники комблага, первым делом службы принялись за главные магистрали, по которым жители движутся из района в район в Санкт-Петербурге. Поэтому сейчас уборка ведется главным образом в центре города — в Центральном районе и Адмиралтейском, на Васильевском острове.

Всего дорожным службам предстоит отмыть, подмести и пропылесосить около 2,5 тысяч дорог Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что комитет по благоустройству опубликовал график уборки улиц.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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