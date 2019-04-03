К 3 апреля в Санкт-Петербурге отмыли от грязи 98 улиц

Дорожные службы вывезли 1700 тонн мусора и истратили 10,5 тысяч м3 воды.

В Санкт-Петербурге полным ходом идет мойка и уборка улиц после зимы — дороги моют от грязи и чистят от мусора. За 2 дня дорожные службы истратили 10,5 тысяч м3 воды и убрали 1700 тонн мусора; очищено 98 улиц, сообщили в комитете по благоустройству 3 апреля.

Как сообщают сотрудники комблага, первым делом службы принялись за главные магистрали, по которым жители движутся из района в район в Санкт-Петербурге. Поэтому сейчас уборка ведется главным образом в центре города — в Центральном районе и Адмиралтейском, на Васильевском острове.

Всего дорожным службам предстоит отмыть, подмести и пропылесосить около 2,5 тысяч дорог Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что комитет по благоустройству опубликовал график уборки улиц.