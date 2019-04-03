Восстановление забытого на 25 лет памятника первым архитекторам Петербурга поможет возродить все забытые мемориалы города

Ранее депутат уже обращался с запросом к экс-сотрудникам Смольного, но там только разводили руками. Фото: https://ru.wikipedia.org

Ранее депутат уже обращался с запросом к экс-сотрудникам Смольного, но там только разводили руками. Фото: https://ru.wikipedia.org

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга сегодня, 3 апреля, уделили внимание памятнику, который был установлен в Петербурге еще в 1995 году. Парламентарии практически единогласно проголосовали, что памятник необходимо восстановить.

Речь идет о мемориале “Первостроителям Санкт-Петербурга”, который был установлен еще в 20 веке в Сампсониевском саду в Выборгском районе. Депутат петербургского парламента Александр Рассудов обратился исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову с запросом о передаче на баланс города и реставрации этого памятника.

Депутатский запрос был утвержден практически единогласно на пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Памятник некогда был установлен в память о первых зодчих города Шлютере, Леблоне, Трезини, Растрелли. Но теперь он постепенно разрушается.

Так, большая часть бронзовых деталей в виде барельефов работ Михаила Шемякина была выломана и похищена, похищены бронзовый стол с расположенными на нем планом Петербурга.

Ранее депутат уже обращался с запросом к уже экс-сотрудникам Смольного, но там только разводили руками. Теперь надежда на действующего губернатора Александра Беглова.

Также на заседании был задан вопрос, почему именно этот памятник попал в поле зрения. На что Александр Рассудов сказал, что после восстановления данного памятника можно будет пойти от частного к общему и уделить внимание всем забытым мемориалам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов поручил восстановить братскую могилу моряков “Авроры”.