В Ленобласти убрали 69 свалок с начала 2019 года

В прошлом году с карты исчезло 1400 свалок — экологам региона лучше поторопиться.

В Ленинградской области убрали 69 незаконных свалок с начала 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в правительстве региона 3 апреля. Из этой цифры 92% — то есть 63 — находились на территории населенных пунктов. Общий объем вывезенного мусора составил 11 тысяч м3.

Комитет по природопользованию нашел около 300 нарушений экологического законодательства — виновные оштрафованы на сумму более 10 млн рублей.

При этом за 2018 год в Ленобласти убрали около 1400 свалок, по данным комитета эконадзора. Это на 10% больше, чем в 2017 году. Вероятно, до сих пор работам экологических специалистов области мешал снег и в ближайшее время цифра успехов 2019 года многократно возрастет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о свалке в Горелово — она растет и беспокоит экоактивистов.