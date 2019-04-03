Экоактивисты бьют тревогу из-за гор мусора на севере промзоны “Горелово” (видео)

На несанкционированной свалке были найдены кирпичи, бетон, строительные отходы, мешки с мусором. Фото: пресс-служба МОО
На несанкционированной свалке были найдены кирпичи, бетон, строительные отходы, мешки с мусором. Фото: пресс-служба МОО "Зеленый Фронт"

На территории были замечены строительные материалы, мешки с мусором и поддоны, которые утилизируют с помощью печи, установленной в этом же мусоре.

Свалка активистами общественной экологической организации “Зеленый Фронт” была обнаружена еще в декабре прошлого года. Однако запрос общественников комитет по эконадзору не смог оценить всех масштабов бедствия из-за снежного покрова.

Теперь, когда снег практически ушел, перед взором открывалась нелицеприятная картина. Горы мусора на севере промзоны “Горелово” буквально выросли на глазах.

Большая часть навалов мусора находится по обе стороны от ограждения предприятия, занимающегося закупкой и переработкой лома металлов.

На несанкционированной свалке были найдены кирпичи, бетон, строительные отходы, мешки с мусором, поддоны и прочее. Как сообщает председатель МОО “Зеленый Фронт” Сергей Виноградов, организация повторно обратились в комитет с просьбой принять меры по пресечению незаконного ввоза, размещения и сжигания отходов на этой территории.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что свалка на Народной улице будет ликвидирована.

Видео: https://www.youtube.com

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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