Свыше 700 рабочих “Метростроя” получили зарплату за январь

На счет подрядных организаций перечислили около 37 млн рублей.

Судебные приставы Петербурга отправили свыше 21 млн работникам компании “Тоннельный отряд-3” в счет выплаты зарплаты, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга 3 апреля. Еще 16 млн получили работники “Управления №10 Метрострой”. Обе эти компании являются подрядчиками “Метростроя”, который отвечает за строительство и обслуживание метрополитена Санкт-Петербурга.

В первой компании зарплату получил 401 работник, во второй — 302 работника. Это только зарплата за январь — выплата долгов продолжается.

Как сообщили в “Метрострое” ранее, на станции Фрунзенского радиуса начинают возвращаться рабочие — их должны закончить до начала сентября. Из-за долгов по зарплате компания пока не может восстановить работы в полном объеме, о чем ранее сообщила Gazeta.SPb.