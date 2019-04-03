Петербуржцы не смогут съехать с КАД в Сертолово и Парголово

Там хотят установить новые лампы, а также проверить, насколько хорошо освещен участок дороги.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Ограничения будут действовать с часу до трех ночи седьмого апреля, поэтому водителей просят обдумать свой маршрут заранее. В сообщении ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сказано, что рабочим нужно убедиться, что съезд с КАД достаточно освещен.

Дорогу огородят, на месте будут работать экипажи ГИБДД.

Напоминаем, что КАД – это автомагистраль протяженностью в более чем 142 километра. До сих пор некоторые участки дороги недостаточно обустроены, некоторые из них планируют реконструировать.

Сейчас в Санкт-Петербурге также обсуждают начало строительства ВСД, которая должна будет соединить Западный скоростной диаметр и Кольцевую автомобильную дорогу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что съезд с КАД на Дачный проспект будет реконструирован к 2022 году.