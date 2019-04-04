Объявлены результаты первого тура выборов на Украине

Лидирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. По результатам первого тура он получил 30,24% голосов.

На данный момент действующим президентом Украины является Петр Порошенко. В первом туре он набрал 15,95% голосов. Об этом сообщает официальные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Окончательные данные будут объявлены в срок до 10 апреля.

Первый тур выборов президента прошел 31 марта.

На третьем месте на данный момент располагается Юлия Тимошенко. Её кандидатуру поддержали 13,4% избирателей.

По официальным данным явка на выборы составила 63,52%.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля. По прогнозам многих экспертов шоумен Владимир Зеленский одержит победу и во втором туре. Однако Порошенко не намерен сдаваться, сообщает ТАСС.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский согласился встретиться с Порошенко на дебатах.