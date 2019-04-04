Две дачи Безкараваева признаны региональными памятниками

Одно из зданий дач. Фото: kgiop.gov.spb.ru
Одно из зданий дач. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Дачи были построены в 1905 году. Кроме того, на участке были возведены еще и сарай, и дворницкая. Архитектор не известен.

Председатель КГИОП Сергей Макаров дал распоряжение внести два дачи штабс-капитана Георгия Безкараваева, находящиеся в Сестрорецке, в единый государственный реестр как объекты культурного наследия регионального значения.

После 1917 года оба сооружения дач использовались как многоквартирные жилые дома. А в уже в конце 1920-х в дачах устроили коммунальные квартиры.

После Великой Отечественной войны сооружения были переданы Минобороны под филиал военного санатория.

В 2008 году дачи признали аварийно опасными, так как оба здания сильно пострадали от пожара.

В 2013 году КГИОП дал разрешение на проведение реставрационных работ, в результате которых был сохранен внешний вид зданий.

На сегодняшний день дачи находятся в частной собственности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в промзонах на Лиговском проспекте начнут возводить жилые комплексы.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
кгиоп памятники регионального значения сестрорецк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейский “заминировал” жилой дом в Шушарах
Игнорирование адвоката привело председателя ТСЖ “Парадный квартал” к ...
В Петербурге задержали мошенника в международном розыске
Две дачи Безкараваева признаны региональными памятниками
Агрессивного коллектора на Долгоозёрной “скрутила” полиция
В Петродворцовском районе угнали дорогостоящую иномарку
В Калининском районе обокрали мамочку и стащили из детской коляски кошелек
РЖД проводит месячник по борьбе с безбилетным проездом