Две дачи Безкараваева признаны региональными памятниками

Дачи были построены в 1905 году. Кроме того, на участке были возведены еще и сарай, и дворницкая. Архитектор не известен.

Председатель КГИОП Сергей Макаров дал распоряжение внести два дачи штабс-капитана Георгия Безкараваева, находящиеся в Сестрорецке, в единый государственный реестр как объекты культурного наследия регионального значения.

После 1917 года оба сооружения дач использовались как многоквартирные жилые дома. А в уже в конце 1920-х в дачах устроили коммунальные квартиры.

После Великой Отечественной войны сооружения были переданы Минобороны под филиал военного санатория.

В 2008 году дачи признали аварийно опасными, так как оба здания сильно пострадали от пожара.

В 2013 году КГИОП дал разрешение на проведение реставрационных работ, в результате которых был сохранен внешний вид зданий.

На сегодняшний день дачи находятся в частной собственности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в промзонах на Лиговском проспекте начнут возводить жилые комплексы.