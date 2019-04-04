Петербурженка получила ответ на жалобу на лед у остановки в апреле — чиновникам решить проблему помогла весна

Свой запрос жительница города направляла еще в январе этого года и вот спустя продолжительное время ей пришел ответ — все решено.

В жалобе петербурженка Наталья Вахлова указала, что на автобусной остановке ледяные торосы и только 3 апреля получила ответ на свою жалобу. Об этом женщина написала в своём аккаунте в Twitter.

Ответ был направлен сотрудниками государственного казенного учреждения “Центр комплексного благоустройства”. Также прилагалась фотография, на которой была уже чистая остановка и подпись “Проблема устранена”.

Как рассказала Вахлова “Фонтанке”, через 10 дней после жалобы что-то пытались сделать, но все попытки разбить торосы происходили только на моей остановке, хотя на соседних также все покрылось льдом. Что в целом справедливо, сотрудники отрабатывали жалобу по конкретному адресу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что городской суд Петербурга вернул дело о плохой уборке снега.