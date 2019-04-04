Определен подрядчик для строительства новой улицы в Московском районе

Новая улица длинною в 1 451 км будет называться Среднерогатская и соединит Дунайский проспект с Южным полукольцом Октябрьской железной дороги.

По информации, предоставленной порталом Госзакупок, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» определила подрядчика, который будет проводить строительство новой улицы в Московском районе Санкт-Петербурга.

Подрядчиком стала компания ЗАО «Трест». Сообщается, что от организации было подано единственное предложение о цене контракта.

После рассмотрения второй части заявки, комиссией было принято решение о соответсвии документации необходимым требованиям.

Запланировано заключить с подрядчиком договор. По итогу стоимость работ составила более 721 миллиона рублей.

Также проект предусматривает постройку двух двухполосных проездов внутри кварталов. Дорога по Среднерогатской улице будет четырехполосной.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за вчерашний день, третье апреля, были вымыты 76 улиц Санкт-Петербурга.