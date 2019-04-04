За 3 апреля вымыты 76 улиц Петербурга

Задача коммунальных служб — в течение апреля привести в порядок все городские магистрали.

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга отчитались о проделанной за вчерашний день, 3 апреля, работе по уборке дорог от пыли и грязи.

Сообщается, что вчера были вымыты 76 улиц в разных районах города. Дороги и тротуары промыты по несколько раз, убран песок, вымыты поребрики, ограждения и транспортные павильоны.

Улицы были помыты в историческом центре города, в Пушкинском, Невском и Колпинском районах, на юго-западе города.

Полный список вымытых дорог можно посмотреть на сайте администрации Санкт-Петербурга.

За прошедшие сутки было организовано 1215 смен техники, в том числе сменилось 150 пылесосов, 290 единиц техники по уборке тротуаров, 450 единиц комбинированных дорожных машин.

На мойку дорог было потрачено почти 7,5 тысяч кубометров воды.

На данный момент дорожники работают только в теплое время суток, но с приходом ночей без заморозков, работа будет идти круглосуточно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фермерскую продукцию из Ленобласти будут продавать в магазинах торговых сетей.