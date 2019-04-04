Фермерскую продукцию из Ленобласти будут продавать в магазинах торговых сетей

Будет продаваться в основном мясная и молочная продукция. Фото: Pixabay

Будет продаваться в основном мясная и молочная продукция. Фото: Pixabay

На территории Ленинградской области запускается пилотный проект «shop-in-shop».

Согласно проекту продукция, которую производят фермеры Ленобласти, будет продаваться в магазинах сети X5 Retail Group. В частности, в торговой сети «Пятерочка».

На площади примерно в 6 квадратных метров откроются небольшие магазины под единым брендом. На данный момент ведется работа по разработке единого узнаваемого стиля магазинов.

Главный плюс для фермеров — это возможность реализации своей продукции без затрат на аренду помещений и прочее.

В прошлом году правительство Ленобласти уже заключило соглашения о сотрудничестве с несколькими торговыми сетями. В 2018 году в магазины X5 Retail Group поставлялись 270 видов товаров от более 60 фермеров Ленинградской области.

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