Бешенства нет: петербуржцев чаще кусают домашние собаки

Животные в 2018 году покусали почти 10 тыс. петербуржцев. Эксперт считает, это не так много, но проблема есть — до сих пор не все умеют выгуливать питомцев правильно, отсюда часть укусов.

За 2018 год животные покусали 9,5 тыс. петербуржцев, рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу. Почти две тысячи пострадавших от укусов – это дети. При этом уточнили, что случаев заболевания бешенством не выявили.

Директор приюта «Поводог» Надежда Майборода летом 2018 года рассказывала, что 70% бродячих собак – это бывшие домашние животные. Поэтому необходимо, по словам эксперта, ужесточить наказание в части разведения и содержания животных – тогда и на улицах их станет меньше. Несколько лет назад начальник Управления ветеринарии по Петербургу Юрий Андреев сообщал, что больше 90% собак, которые наносят травмы людям, имеют хозяев.

Президент благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» Кира Никитина рассказала Gazeta.SPb, что чаще всего кусают действительно собаки домашние. Зачастую те, которые находятся на самовыгуле или ставшие бездомными. Но они делают это лишь в том случае, если люди вторгаются на их территорию, объясняет Кира Никитина. Или ребенок помахал палкой перед собакой, или человек прошел слишком близко. Укус происходит не сразу – многие крупные породы (овчарка, доберман) предупреждают об этом – оскалом, прижатыми ушами – то есть человек может уйти. Страшнее, говорит эксперт, когда пес не проявляет никаких признаков и кусает – так, например, могут поступать таксы.

В Петербурге, рассказала Кира Никитина, нет бешенства уже больше 20 лет – с этим всё в порядке. Это подтверждал в апреле 2018 года и Роспотребнадзор: «Случаи заболевания людей и животных бешенством на территории Санкт-Петербурга не регистрировались более 40 лет». Проблема в другом – собаки оказываются на улице по и кусают по вине человека, говорит эксперт. Просто они не приспособлены для такой жизни, и защищают территорию, как могут. «Чтобы укусов стало меньше, – говорит Кира Никитина, – нужно, чтобы люди научились уважать животных и друг друга». То есть, поясняет эксперт, не должно быть так, чтобы люди выбрасывали собак на улицу, или чтобы хозяева выгуливали своих питомцев не по правилам.

В свою очередь бездомных животных на территории Санкт-Петербурга отлавливает ООО «Ветеринарный Госпиталь», сообщается на сайте городской администрации. Это происходит по заявке Комитета по благоустройству — туда подают свои жалобы граждане и организации. После отлова безнадзорных питомцев подвергают ветеринарным испытаниям: кастрации, чипированию и вакцинации против бешенства. Через три дня животных отпускают обратно на волю. Можно сказать, что эта система помогает предотвратить заражение бешенством и частично – воспроизводство потомства, однако бродячих животных едва ли становится меньше на улицах города.

В то же время за выгул собак без поводка и намордника в общественных местах наказывается, согласно Закону об административных нарушениях Петербурга, штрафом до пяти тысяч рублей. Даже несмотря на то, что владелец собаки пьян, или выгуливает сразу двух животных или натравливает собаку на прохожего – штраф не больше пяти тысяч рублей.