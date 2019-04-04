Ленинградцев ждет то мороз, то солнце в пятницу

Погода радует жителей региона так называемыми температурными «качелями».

В Ленинградскую область пришла настоящая весна, правда, с холодными ночами – эта не станет исключением. Синоптики уверяют, что в некоторых районах региона температура опустится до минус восьми градусов. Это, конечно, скорее исключение – в других ожидается минимум в виде трех градусов мороза. Утром из-за этого на дорогах может быть скользко – водителей призывают быть внимательнее и не нарушать ПДД, чтобы не было различных дорожных инцидентов.

В светлое время суток ленинградцы будут радоваться хорошей погода – солнце прогреет воздух до плюс 13 градусов. При этом на севере может пойти небольшой дождь. Ветер, гуляющий по Ленинградской области, разгонится до шести метров в секунду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургская весна пришлась не по вкусу жирафу Соне. Она, вместо того, чтобы гулять и наслаждаться теплом, вернулась в вольер.