Петербургская весна пришлась не по вкусу жирафу Соне

Жираф Соня - обладательница
Жираф Соня - обладательница "говорящей" клички Фото: Instagram Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке жираф по кличке Соня не пришла в восторг от прихода весенней погоды. Видео её «стремительной» прогулки на свежем воздухе в открытом вольере выложили в Instagram-аккаунте зоопарка.

В зоопарке пояснили, что с приходом тепла (выше 15 градусов) жирафы обычно предпочитают проводить время на свежем воздухе. Накануне в городе было тепло и солнечно, однако это не вызвало энтузиазма у Сони, как предполагали сотрудники зоопарка. Она пребывала на улице в течение очень короткого времени.

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Жираф Соня открыла весенний сезон…и тут же его закрыла😂 ⠀ Обычно жирафы начинают проводить на улице большую часть своего времени, когда постоянная температура воздуха становится выше 15 градусов.Вчера в городе стало тепло и солнечно, и мы открыли дверь на улицу, чтобы Соня вышла на короткую прогулку. Но прогулка оказалась короче, чем мы думали)

Публикация от Ленинградский Зоопарк (@spbzoopark)

Соня вышла на воздух, огляделась по сторонам и стремительно направилась обратно в помещение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке пробуждаются сурки.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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