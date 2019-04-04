Петербургская весна пришлась не по вкусу жирафу Соне

В Ленинградском зоопарке жираф по кличке Соня не пришла в восторг от прихода весенней погоды. Видео её «стремительной» прогулки на свежем воздухе в открытом вольере выложили в Instagram-аккаунте зоопарка.

В зоопарке пояснили, что с приходом тепла (выше 15 градусов) жирафы обычно предпочитают проводить время на свежем воздухе. Накануне в городе было тепло и солнечно, однако это не вызвало энтузиазма у Сони, как предполагали сотрудники зоопарка. Она пребывала на улице в течение очень короткого времени.

Соня вышла на воздух, огляделась по сторонам и стремительно направилась обратно в помещение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке пробуждаются сурки.