Самый богатый в мире человек стал холостяком

Теперь экс-супруги будут общаться как друзья. Фото: Pixabay

Теперь экс-супруги будут общаться как друзья. Фото: Pixabay

Его финансовое состояние после развода не пошатнулось – бывшая супруга отказалась даже от общей доли Amazon.

Об этом стало известно четвертого апреля. Бывшие муж и жена уже решили вопрос с разделом имущества. Супруга Джеффа Безоса не стала делить с ним акции сразу в нескольких компаниях, поэтому, можно сказать, ему развод ничего не стоил.

Напоминаем, что владелец Amazon в 2018 году был признан богатейшим человеком. Он лишил этого звания основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Forbes оценивает состояние холостяка в 150 миллиардов долларов.

Со своей уже бывшей женой он был вместе с 1993 году. В браке у них родились трое сыновей, также пара удочерила девочку из Китая.

Кажется, решение о разводе было обоюдным. Экс-супруги надеются продолжить нормально общаться после него – как друзья и родители, передает РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самый богатый депутат ЗакСа Петербурга за 2017 год заработал почти миллиард рублей.