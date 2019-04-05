Третий кассационный суд разместится в Воронцовском дворце

Ранее планировалось, что здание Воронцовского дворца отдадут под суворовское училище.

Принято решение, что Воронцовский дворец на Садовой займет Третий кассационны суд, сообщает Смольный.

Пользование здание суворовским училищем прекратилось в 2017 году. На данный момент суворовцы располагаются в бывшем Константиновском училище на Московском проспекте.

Теперь в здании исторического значения, которое находится напротив Гостиного двора, будет располагаться судебная инстанция.

На официальном сайте Третьего кассационного суда уже опубликована информация новом адресе. Теперь государственное учреждение находится в доме 26 по улице Садовой.

Воронцовский дворец является памятником культурного наследия России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в аварийных домах на Тележной улице могут появиться хостелы.