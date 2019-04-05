В социальной сети “ВКонтакте” ввели сортировку комментариев

Пользователи смогут смотреть “новые”, “старые” и “самые интересные” комментарии

Социальная сеть “Вконтакте” ввела сортировку комментариев под записями: новая функция действует уже несколько дней и сегодня 5 апреля у пользователей в интерфейсе начали всплывать уведомления о такой возможности.

Нововведение позволяет выбирать просмотр новых, старых и наиболее интересных комментариев — то есть тех, которые получили больше всего отметок “мне нравится”. Именно последняя сортировка выбрана по умолчанию, поэтому под большинством записей пользователи будут видеть те мнения, которые оценило большинство.

Долгое время VK.com показывал последние три написанных комментария в превью, затем начал показывать три самых первых. Пользователи специально боролись за первые места: некоторые как можно быстрее оставляли в качестве комментария один или два символа, чтобы позже отредактировать комментарий и вставить туда что-то действительно остроумное.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Вконтакте” снова подали в суд.