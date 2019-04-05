В социальной сети “ВКонтакте” ввели сортировку комментариев

По умолчанию пользователи увидят наиболее оцененные мнения. Фото: pixabay.com
По умолчанию пользователи увидят наиболее оцененные мнения. Фото: pixabay.com

Пользователи смогут смотреть “новые”, “старые” и “самые интересные” комментарии

Социальная сеть “Вконтакте” ввела сортировку комментариев под записями: новая функция действует уже несколько дней и сегодня 5 апреля у пользователей в интерфейсе начали всплывать уведомления о такой возможности.

Нововведение позволяет выбирать просмотр новых, старых и наиболее интересных комментариев — то есть тех, которые получили больше всего отметок “мне нравится”. Именно последняя сортировка выбрана по умолчанию, поэтому под большинством записей пользователи будут видеть те мнения, которые оценило большинство.

Фото: скриншот Vk.com

Долгое время VK.com показывал последние три написанных комментария в превью, затем начал показывать три самых первых. Пользователи специально боролись за первые места: некоторые как можно быстрее оставляли в качестве комментария один или два символа, чтобы позже отредактировать комментарий и вставить туда что-то действительно остроумное.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Вконтакте” снова подали в суд.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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