Петербуржцы подали иск к “ВКонтакте” за распространение персональных данных

Судебное заседание пройдет утром 23 апреля. Фото: https://pixabay.com
Судебное заседание пройдет утром 23 апреля. Фото: https://pixabay.com

Исковое заявление принял Смольнинский районный города. Четверо просят от соцсети по 100 тысяч рублей каждому.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга сегодня, четверо петербуржцев — Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов — подали исковое заявление к ООО “ВКонтакте”.

По информации пресс-службы, каждый из них требует по 100 тысяч рублей от руководства социальной сети. Причиной тому стала передача без их согласия персональных данных. Личная информация была передана Центру по противодействию экстремизму МВД Татарстана.

Судебное заседание пройдет утром 23 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге суд встал на сторону “ВКонтакте” в вопросе разглашения данных.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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