В апреле и мае пригодная “Ласточка” меняет свое расписание

В компании просят пассажиров ознакомиться с новым графиком и быть внимательными. Фото: https://pixabay.com

В компании просят пассажиров ознакомиться с новым графиком и быть внимательными. Фото: https://pixabay.com

Изменения графика движения пригородного поезда будет связно с техническими причинами. Пассажиров просят обратить внимание на новый график.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания информирует петербуржцев и гостей города, что пригородная ласточка сообщением Санкт-Петербург — Великий Новгород меняет свое расписание. Так, с 15 по 26 апреля и с 13 по 24 апреля изменения вносят по техническим причинам.

Изменения затронут поезда №7102 и №7104. В компании просят пассажиров ознакомиться с новым графиком и быть внимательными. Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет–сайте Северо–Западной пригородной пассажирской компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что штрафы за безбилетный проезд в пригородных поездах “Ласточка”, “Стандарт”, “Комфорт” повысили с 1 января.