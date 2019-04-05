Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и Петржела

Трансляция начнется в 18:00 в воскресенье - за час до матча. Фото: "Зенит"

Трансляция начнется в 18:00 в воскресенье - за час до матча. Фото: "Зенит"

Ход матча попробуют предсказать Игонин и Григорян, а Гарри Топор представит новый трек.

В воскресенье 7 апреля выйдет второй выпуск канала Z+ ФК “Зенит” Санкт-Петербурга. Трансляция матча “Зенит” — “Локомотив” начнется в 19:00, но сама программа стартует на час раньше в 18:00, сообщили в “Зените” 5 апреля.

В выпуске поучаствуют Андрей Аршавин, Илья Геркус (бывший президент клуба “Локомотив”). Своими прогнозами на ход матча поделятся игрок Алексей Игонин и тренер Александр Григорян. Ждут в эфире и музыканта Гарри Топора — он представит новый трек, сообщили в клубе.

Канал расскажет о подготовке команды Петербурга ко встрече с действующим чемпионом и проанализирует игры с “Локомотивом” с бывшим тренером “Зенита” Петржелой.

Первый выпуск канал Z+ вызвал массу критики со стороны фанатов “Зенита” — пользователи сообщили, что сама трансляция медленно “подгружается”, а выпуск изобилует ненормативной лексикой, которую никто не цензурирует.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” открыл новый манеж.