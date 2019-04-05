Дно Невы почистят для кораблей Адмиралтейских верфей

Работы займут 10 лет и пройдут на Невской губе и в Большом порту Петербурга

В Санкт-Петербурге проведут общественные слушания по чистке дна Невы, сообщили в Смольном 5 апреля. Комитет по природопользованию сотрудники Адмиралтейских верфей обсудят состояние дна главной реки Санкт-Петербурга — специалистам нужно определить, насколько реально спускать на воду корабли с верфей так, чтобы они не садились на мель, следует из сообщения правительства.

Предполагается, что работы по чистке Невы (или возможному углублению) займут 10 лет и пройдут на Невской губе Финского залива, в акватории Большой Невы и в Большом порту Петербурга.

Максимальная глубина Невы в Санкт-Петербурге достигает 24 м, средний показатель 8-11 м, минимум — 4 м.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что тральщик “Владимир Емельянов” спустят на воду в июне.

Комитет по природопользованию готовится к общественным обсуждениям о разработке