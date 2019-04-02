“Владимира Емельянова” спустят на воду в конце июня

Корпус выполнен из стеклопластика — это делает корабль легче и прочнее.

Тральщик “Владимир Емельянов” вывели из цеха на Средне-Невского судостроительного завода, сообщили в ОСК 2 апреля. Противоминный корабль начали конструировать почти 2 года назад — 20 апреля 2017 года и спустят на воду в конце июня.

Финальный этап работ пройдет вне цеха, сообщили в ОСК. Корабль назван в честь бывшего директора завода. Кораблем будут управлять 44 человека, водоизмещение составляет 890 тонн, тральщик развивает скорость в 16 узлов. Корпус этого и других кораблей на заводе делают из стеклопластика — так он весит меньше и становится намного прочнее.

“Владимир Емельянов” стал четвертым в проекте “Александрит” — эти корабли специализируются на обнаружении и обезвреживании морских мин.

Средне-Невский завод основали в 1912 году, число сотрудников доходит до 1,5 тысяч человек. Кроме минных тральщиков, на заводе строят торпедные катеры и пограничные корабли.

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