«Северная верфь» приступила к строительству третьего траулера для «Вирмы»

Сегодня состоялась закладка третьего судна. Фото: http://www.nordsy.spb.ru/
Сегодня состоялась закладка третьего судна. Фото: http://www.nordsy.spb.ru/

Судостроительный завод уже заложил последнее судно, которое будет готово только через два года.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Петербургский судостроительный завод заключил контракт с «Вирмой» на строительство трех траулеров-ярусолов. Первые два судна уже почти готовы. Один из них сможет отправиться в плавание уже в конце текущего года. Выполнив этот заказ, «Северная верфь» заработает около восьми миллиардов рублей.

Известно, что разработкой проекта для траулеров занималась норвежская компания. При помощи них будут ловить рыбу, кальмаров и крабов в больших объемах сразу. На судне сможет храниться и перерабатываться одновременно около 30 тонн продукции, говорится в сообщении пресс-службы завода.

Напоминаем, что также на «Северной верфи» занимаются строительством четырех суден для мурманского «Норебо».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Северная верфь» построит четыре судна для холдинга «Норебо».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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