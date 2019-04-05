Семак надеется, что Кокорин вернется в “Зенит”

Семак: "Давайте тогда за каждую драку сажать на год". Фото: ФК "Зенит"

Семак: "Давайте тогда за каждую драку сажать на год". Фото: ФК "Зенит"

По мнению тренера клуба Санкт-Петербурга, ситуация вокруг двух футболистов “перешла границы понимания”.

Сергей Семак не понимает ажиотажа вокруг дела Кокорина и Мамаева и надеется, что Александр Кокорин обдумает возвращение в “Зенит” после освобождения, о чем главный тренер ФК “Зенит” Санкт-Петербурга сообщил 5 апреля.

Семак заявил, что ситуация перешла граница понимания. “Давайте тогда за каждую драку сажать на год,” — прокомментировал дело Кокорина тренер “Зенита”. Семак добавил, что ждет от своих футболистов поддержки Кокорина и надеется, что тот поговорит с “Зенитом” о возвращении в клуб. При этом Семак уточнил, что пока не представляет в какой физической форме находится футболист.

Александру Кокорину 28 лет, в “Зените” он играет с 2016 года — за клуб Санкт-Петербурга он провел 62 игры и забил 17 мячей. Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с 11 октября за драку с чиновниками.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что арест футболистов продлили на полгода.