Ливийские военные вступают в столицу страны Триполи

Генерал Халиф Хафтар атакует главный город правительства под управлением Фаиза Саранджа.

Ливийская армия под командованием Халифа Хафтара атакует столицу страны — Триполи, сообщает Reuters 5 апреля. Правительство национального согласия привела в готовность все подконтрольные ему войска. Мэр города Гарьян позже сообщил, что Хафтар взял Гарьян без боя. Сейчас войска вступили в Триполи и берут контроль над одним районом за другим.

Генерал Хафтар сейчас управляет востоком Ливии, Триполи и запад находятся под властью правительства под управлением Фаиза Саранджа. Мировое сообщество пытается призвать противников к компромиссу, но те отказываются слушать.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, в ходе нее убили президента страны Муаммара Каддафи 20 октября 2011 года. Халиф Хафтар ведет боевые действия с 2014 года.

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