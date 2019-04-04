В Совете Федерации прокомментировали угрозу Польши нанести ядерный удар

Эксперты оценили возможность ядерного удара по России. Фото: Рixabay
Эксперты оценили возможность ядерного удара по России. Фото: Рixabay

В Совете Федерации РФ отреагировали на заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который не исключил вероятности нанесения ядерного удара по России в случае «агрессии» с ее стороны.

Об этом сообщает RT.

По словам члена комитета СФ по международным делам Сергея Цекова, Польша является страной с явно выраженной русофобией. Также Цеков добавил, что уровень политической оценки Польшей современной ситуации «абсолютно не объективен и не реалистичен».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ядерный удар будет нанесен, если Россия окажет агрессию. По мнению Вальдемар Скшипчака, такие меры — единственный разумный вариант.

Скшипчака напомнил, что еще во времена Второй мировой войны нанести ядерный удар были планы у США. Удар хотели нанести, чтобы “остановить Красную армию в Польше”. Вариант этот сохранятся и в нынешнее время.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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В Совете Федерации прокомментировали угрозу Польши нанести ядерный удар