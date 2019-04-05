Финны придумали, как сэкономить время в пути между Петербургом и Хельсинки

Новая ветка обойдётся в 1,7 млрд евро. Фото: РЖД
Новая ветка обойдётся в 1,7 млрд евро. Фото: РЖД

Железная дорога, пролегающая между финским городом Коувола и Хельсинки, может на 9 минут сократить время движения скоростных поездов «Аллегро» из Петербурга. Об этом сообщили в министерстве транспорта Финляндии.

Сегодня, 5 апреля, был опубликован отчет, согласно которому стоимость железнодорожной линии из Коуволы в аэропорт Хельсинки составит 1,7 млрд евро. Протяженность будущей ветки равна 106 километрам.

Если проект воплотят в жизнь, поезда «Аллегро», курсирующие между Петербургом и Хельсинки, будут экономить 9 минут в пути при скорости движения 220 км/ч. Крайний срок реализации проекта датируется 2030 годом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 22 июня 2019 года поезда «Аллегро» на сутки приостановят движение в обоих направлениях. Меры связаны с ремонтными работами на железной дороге в Финляндии.

Сотрудники ОЖД просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании путешествий на поезде в Суоми или из Финляндии в Россию.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Петербург-Хельсинки поезда Аллегро финляндия
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