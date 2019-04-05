За сутки вертолет санавиации дважды вылетал в Ленобласть за пациентами

Вертолёт медицинского назначения в течение дня несколько раз вылетал в Ленинградскую область для транспортировки пациентов. Экстренная госпитализация потребовалась жителям Кириши и Выборга.

В четверг, 4 апреля, на медицинском вертолёте из Выборга в НИИ скорой помощи им. А.А.Джанелидзе был доставлен 50-летний мужчина, получивший серьёзные травмы головы, груди, живота, а также несколько переломов.

Второй санитарный вылет потребовался 79-летнему жителю города Кириши. Медики диагностировали у пациента острую почечную недостаточность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вертолет санавиации помог пациенту из Тосно добраться до больницы.

Медицинская помощь потребовалась 34-летнему мужчине. Отмечается, что пациента своевременно привезли в больницу — при осмотре больного медики диагностировали у него нарушение мозгового кровообращение, а также субарахноидальное кровоизлияние. Что могло привести к летальному исходу.