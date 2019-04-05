Из Петербурга в Калининград начнут ходить паромы

Пока что компания-перевозчик не уверена в этом, но надеется, что инициатива принесет хорошую прибыль.

О намерениях связать два города паромным маршрутом стало известно сегодня, пятого апреля. Обо всем рассказала компания Moby SPL. Сейчас в Калининграде строится новый порт под названием «Пионерский». Он будет готов только летом 2020 года – ближе к этому времени и станет ясно наверняка, отроется ли маршрут. Тогда и станут известны все подробности.

Напоминаем, что сейчас до Калининграда из Санкт-Петербурга можно добраться разными способами – на самолете, поезде или даже пароме. По воде пассажиров доставляют, но не регулярно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Победа» отменила все рейсы за границу из Санкт-Петербурга. Последний до Турции отправили в конце марта текущего года. Авиакомпания объяснила, что это связано с задержками при проверках воздушных судов «Победы» пограничной службой ФСБ.