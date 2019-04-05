Замышляющий захватить мир Путин попал на обложку Time

Американский журнал поместил человека, похожего на Путина, на обложку. Фото: Time
Американский журнал поместил человека, похожего на Путина, на обложку. Фото: Time

Издание уверяет, что знает о «новом тайном планет России».

Номер с обложкой, на которой изображен мужчина, похожий на президента РФ, вышел сегодня, пятого апреля. На ней некто опирается на земной шар, истыканный белыми указателями с красными звездами. Time намекает, что у Путина есть какие-то планы по отношению к другим государствам. Он, считают журналисты, хочет «распространить свое влияние не только на выборы».

Есть предположение, что автор текста намекает на вмешательство России в выборы Америки – которое, кстати, не было доказано. Минюст США неоднократно заявлял, что Москва никак не влияла на то, чтобы Дональд Трамп стал главой страны.

В материале сказано, что Путин не просто так общается с лидерами различных стран – он якобы хочет навязать им свой «режим».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин подписал закон об ужесточении наказаний для лидеров ОПГ.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
журнал путин
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Замышляющий захватить мир Путин попал на обложку Time
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