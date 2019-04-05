Смольный приобретет жилье для льготников на 814 мнл рублей

Льготники переедут в новое жилье к концу 2019 года. Фото: Pixabay
Льготники переедут в новое жилье к концу 2019 года. Фото: Pixabay

Администрация Санкт-Петербурга объявила три конкурса на закупку.

Соответствующая информация появилась сегодня, пятого апреля, на сайте госзакупок. Известно, что всего будет куплено 203 квартиры – большая часть из них однокомнатные. Смольный хочет найти 66 четырехкомнатных квартир для больших семей – их площадь должна быть не менее 90 квадратных метров. Однокомнатные же будут в несколько раз меньше – максимум 31 квадратных метр.

Для Смольного важно, чтобы квартиры были готовы уже к концу 2019 года. К слову, всего за 2018 и 2019 годы на переселение семей в льготное жилье собираются потратить около девяти миллиардов рублей. Часть квартир построит компания «Дальпитерстрой» — она выиграла один из конкурсов, объявленных КИО.

Беглов вчера, четвертого апреля, во время программы на телеканале 78 также пообещал, что в скором времени расселят 20 аварийных домов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что власти Ленобласти помогут с новым жильём пострадавшим от пожаров.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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