Петербуржцы получат помощь от РЖД с реконструкцией проблемного переезда

Речь идет об участке от пересечения проспекта Энергетиков с Магнитогорской и Якорной улицами в Санкт-Петербурге.

О том, что генеральный директор РЖД Олег Белозеров согласился посодействовать в решении вопроса, стало известно сегодня, пятого апреля. О проблеме он узнал от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Глава Северной столицы рассказал, что жители Красногвардейского района постоянно жалуются ему на перегруженный трафик вблизи переезда. Он, считает Беглов, нуждается в реконструкции. От РЖД он попросил совета – врио губернатора надеется, что Белозеров направит своих специалистов, которые дадут дельные советы по улучшению ситуации.

«Нам нужно проспект Энергетиков расширять, а у нас получается бутылочное горлышко»,

— объяснил Беглов, передает ТАСС.

Белозеров пообещал, что не останется в стороне, поэтому все в скором времени «рассмотрят и решат».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов распорядился усовершенствовать Заневский парк.