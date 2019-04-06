В Сосновом Бору поставят знаки за миллион

Пять пешеходных переходов требуют дублирующих дорожных знаков.

Администрация Соснового бора объявила конкурс среди компаний на установку дорожных знаков на перекрестках. Сейчас идет прием заявок, а 12 апреля пройдет сам аукцион, на котором власти определят подрядчика. Ему дадут месяц на выполнение всех работ.

Всего дорожных знаков на пешеходных переходах требуют пять участок: это перекрестки Солнечной и Космонавтов, Солнечной и Молодежной, Молодежной и пр. Героев, пр. Героев и ул. Красных Фортов, пр. Героев и ул. Космонавтов.

Начальная цена контракта — 1 млн 200 тысяч рублей, свидетельствуют данные на сайте администрации города. Население Соснового Бора составляет 68 тысяч человек — дорожное движение в нем нельзя назвать оживленным, но безопасность должна стоять превыше всего.

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