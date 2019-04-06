Воскресенье в Санкт-Петербурге станет теплым, но облачным

В течение дня температура достигнет +14 градусов тепла. Фото: pixabay.com
В течение дня температура достигнет +14 градусов тепла. Фото: pixabay.com

Грядущая рабочая неделя обещает быть дождливой и холодной.

Воскресенье 7 апреля станет теплым, но облачным для жителей Санкт-Петербурга, сообщает сервис Яндекс.Погода. Температура воздуха достигнет +13 градусов тепла днем, но к вечеру упадет до +2..+3 градусов.

Ветер в Петербурге обещает быть слабым — не больше 3 м/с с юга-востока. Уже в ночь на понедельник в Санкт-Петербурге может пойти дождь — синоптики обещают дождливую грядущую рабочую неделю. Температура может упасть до +2 градусов — в четверг даже предсказывают снег.

Улицы Санкт-Петербурга убирают от грязи, оставшейся после зимы, но круглосуточно работы вести не могут — по ночам в Санкт-Петербурге еще случаются заморозки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове заметили первые цветы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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