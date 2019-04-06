Воскресенье в Санкт-Петербурге станет теплым, но облачным

Грядущая рабочая неделя обещает быть дождливой и холодной.

Воскресенье 7 апреля станет теплым, но облачным для жителей Санкт-Петербурга, сообщает сервис Яндекс.Погода. Температура воздуха достигнет +13 градусов тепла днем, но к вечеру упадет до +2..+3 градусов.

Ветер в Петербурге обещает быть слабым — не больше 3 м/с с юга-востока. Уже в ночь на понедельник в Санкт-Петербурге может пойти дождь — синоптики обещают дождливую грядущую рабочую неделю. Температура может упасть до +2 градусов — в четверг даже предсказывают снег.

Улицы Санкт-Петербурга убирают от грязи, оставшейся после зимы, но круглосуточно работы вести не могут — по ночам в Санкт-Петербурге еще случаются заморозки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове заметили первые цветы.