На Васильевском острове заметили первые весенние цветы

Начало апреля выдалось теплым и солнечным — но в понедельник в город могут вернуться дожди.

Жители Васильевского острова Санкт-Петербурга заметили первые цветы в этом году — маленькие желтые бутоны увидели на углу Наличной и Нахимова. Фотографии, сделанные на парковке, жительница Санкт-Петербурга Елена П. выложила в социальную сеть.

Для одуванчиков все-таки еще рано — возможно, на Васильевском острове выросли адонисы или горицветы. Давно пора: начало апреля в Санкт-Петербурге выдалось солнечным и теплым — сегодня в городе +15 градусов тепла. Все признаки весны налицо: снег на улицах растаял (да так, что в Тосно начался паводок и спасатели готовились эвакуировать людей), а в Санкт-Петербурге проснулись шмели — они пробуждаются одними из первых среди насекомых. Тем не менее с понедельника в Санкт-Петербург могут прийти дожди, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее — температура упадет и синоптики не исключают небольшого снега.