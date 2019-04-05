С понедельника в Петербург придут дожди

В четверг в Петербурге может пойти снег. Фото: Pixabay
В четверг в Петербурге может пойти снег. Фото: Pixabay

После теплой недели это, в принципе, неудивительно.

Синоптики рассказали, на что рассчитывать петербуржцам на следующей неделе. Так, понедельник, восьмое апреля, выдастся теплым, но дождливым. Небо затянет тучами, а воздух прогреется максимум до семи градусов тепла. Во вторник и среду количество осадков увеличится, а температура вновь упадет – до плюс пяти градусов.

Четверг и пятница вовсе могут огорошить петербуржцев снегом. Потепление ожидается ближе к субботе – температура к воскресенью постепенно будет повышаться, а на небе выглянет солнце, передает издание «Петербургский дневник». Впрочем, иногда прогнозы со времен меняются, поэтому есть надежда, что обойдется без заморозков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что синоптики обещают ленинградцам теплую субботу. Воздух прогреется до 14 градусов тепла, ветер разгонится до семи метров в секунду, а на дорогах все еще гололедица в темное время суток.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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