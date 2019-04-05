Синоптики обещают ленинградцам теплую субботу

Погода в Ленинградской области продолжает радовать людей. Фото: Pixabay
Погода в Ленинградской области продолжает радовать людей. Фото: Pixabay

Выходные в Ленинградской области будут ясные и почти безветренные.

Специалисты рассказали, чего стоит ожидать от погоды уже завтра, шестого апреля. В ночь с пятницы на субботу температура в некоторых районах может опуститься ниже ноля – до минус четырех градусов. Ближе к обеду распогодится – в Ленинградской области воздух прогреется до 14 градусов тепла. На небе вновь покажется солнце, а вот тучек практически не будет видно. Ветер, гуляющий по региону, разгонится максимум до семи метров в секунду, передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Напоминаем, что на дорогах до сих пор гололедица в темное время суток. Автолюбителям стоит быть внимательнее и не нарушать скоростной режим.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что синоптики говорят о наступлении теплых дней в Петербурге – действительно, с каждым днем становится все жарче. Сегодня, пятого апреля, светило солнце, и горожане гуляли по улицам в легких куртках.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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