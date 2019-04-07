Зенит встретится с Локомотивом в Москве

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 7 апреля, в 19:00 на стадионе в Москве. Болельщики могут поддержать свою команду на «Газпром Арене» — там будет проводиться трансляция игры.

С пяти часов вечера перед зрителями будут выступать такие музыкальные коллективы, как Matrang и Animal ДжаZ. Также все желающие смогут получить автографы Александра Ерохина, который он будет раздавать перед началом матча.

Отметим, что у лидера турнирной таблицы российской премьер-лиги ФК «Зенит» в активе 44 очка, у «Локомотива» — 38.

Также любителям футбола рекомендуем посетить игру «Зенит-2» — «Сибирь», которая пройдет в воскресенье, в 14 часов, на стадионе «Петровский». Попасть на матч можно бесплатно.

Ранее Gazeta.SPb о том, что молодежный “Зенит” одержал верх над “Локомотивом”. В Москве прошел матч между молодежными составами “Локомотива” и “Зенита”: клуб Санкт-Петербурга победил со счетом 2:1 в субботу 6 апреля.