Следователи рассказали, как искали виновных в теракте в петербургском метро

Как сообщает СК, личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро, была установлена уже на следующий день после совершения теракта.

В течении года сотрудники СК и ФСБ проводили уникальный эксперимент, искали виновных и устанавливали личности всех причастных к совершенному 3 апреля 2017 года теракту в петербургской подземке.

В частности, сообщает ТАСС, для получения доказательств был проведен уникальный следственный эксперимент по изготовлению макета взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества.

В течении месяца следователям удалось установить личности всех причастных, а эксперимент подтвердил их виновность, сообщают в СК.

Следователям также удалось найти заказчика и организатора. В результате были задержаны 11 подозреваемых в совершении теракта. Личность террориста, который совершил взрыв в метро, была установлена уже на следующий день после теракта. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Оперативная работа позволила предотвратить еще один взрыв, который планировали совершить обвиняемые. Третье взрывное устройство не смогли привести в действие, так как исполнители были задержаны.

Следователи собирали доказательную базу в течении года. 4 апреля перед судом предстали все лица, причастные к совершению этого преступления.

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел днем 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями метро “Технологический институт” и “Сенная площадь”. В результате взрыва погибли 16 человек, включая террориста-смертника и 67 пострадали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУП “Петербургский метрополитен” должен будет возместить пострадавшим при теракте моральный ущерб.