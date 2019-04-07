«Зенит» сыграет против «Локомотива» в белой форме

Сегодня, 7 апреля, в Москве ФК «Зенит» сразится с «Локомотивом» в рамках 22-го тура РПЛ.

Как стало известно Gazeta.SPb, петербургский клуб выйдет на поле в белой форме, голкипер будет одет в форму желтого цвета.

Московский «Локомотив» будет играть в красном, вратарь москвичей станет на ворота в форме черного цвета.

По предварительным данным на матче ожидается около 22 тысяч зрителей. За петербуржцев на стадионе будет болеть порядка 2 тысяч человек.

Отметим, что ФК «Зенит» является лидером турнирной таблицы чемпионата. Москвичи отстают от петербургского клуба на 6 очков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молодежный “Зенит” одержал верх над “Локомотивом”. Клуб из Санкт-Петербурга победил со счетом 2:1. Игра состоялась на “Сапсан Арене”, началась в 13:00.