“Зенит-2” и “Сибирь” сыграли вничью только благодаря пенальти

Следующий матч пройдет 12 апреля и будет выездным. Фото: https://twitter.com/zenit_spb2
Следующий матч пройдет 12 апреля и будет выездным. Фото: https://twitter.com/zenit_spb2

После 30 матчей команда Владислава Радимова занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице ФНЛ.

Петербургский “Зенит-2” сыграл с новосибирской командой “Сибирь” вничью. Счет встречи — 2:2. В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги по голу забили Александр Еловских и Андрей Мостовой.

В команде-сопернике результаты принесли Виталий Галыш и Владимир Азаров практически в конце матча. Помимо этого, на 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник команды “Сибирь” Константин Антипов, сообщает “Нева Спорт”.

В результате матча команда Владислава Радимова занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице ФНЛ, а “Сибирь” — 18 место.

Следующий матч пройдет 12 апреля и будет выездным. Команда “Зенит-2” сыграет против “Балтики”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Зенит” сыграет против “Локомотива” в белой форме.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
зенит - 2 матч сибирь футбол
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