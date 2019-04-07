Top Gear по-русски: стреляющий дровами под Петербургом танк Т-80 попал на видео

Выстрел необычным снарядом из российского танка Т-80 зафиксировали на территории завода. Делали это для того, чтобы оценить состояние пушки после ремонта.

Российский танк Т-80 произвел выстрел поленом на территории 61-го бронетанкового завода под Санкт-Петербургом. Весь процесс подготовки и проверки снял телеканал “Звезда”. Получилось что-то вроде знаменитой британской программы Top Gear, только вместо автомобилей и необычных тестов над ними, главная фигура — российский танк.

В дуло машины залили воду из канистры, чтобы снаряд не загорелся. При стрельбе полено разлетелось в щепки.

Как сообщает телеканал, машину еще называют “летающий танк”. Он может разгоняться до 80 километров в час и даже совершать полицейский разворот. А еще прыгает на 14 метров. Теперь вот и бревнами может стрелять, как выяснилось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на полигоне в Ленобласти эвакуировали танки и тягачи.

Видео: https://www.youtube.com