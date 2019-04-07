«Пятерочка» или «Магнит»: кто сильнее всех в России

Гипермаркеты «Лента» имеющие питерские корни могут скоро сменить владельца. Новый владелец сети может стать главным торговцем России навсегда.

Торговые сети борются за первое место. За последние несколько лет в финале постоянно три игрока: «Пятерочка», «Магнит» и «Лента». Последнюю периодически сотрясают конфликты акционеров, что сказывается на ее обороте и уровне сервиса, особенно в регионах удаленных от главного офиса.

В 2017 году «Магнит» впервые за четыре года уступил пальму первенства в ритейле «Пятерочке» (по объему выручки). А в 2018 году сменил основного акционера. После ряда сделок, прошедших в первой половине прошлого года основной управленческий контроль над сетью получили банк ВТБ и инвестиционная компания «Марафон Групп», глава которой Александр Винокуров женат на дочери министра внутренних дел России Сергея Лаврова. Они познакомились во время своего обучения в университете в Великобритании. Главой «Магнита» стала Ольга Наумова, которая до этого как раз и возглавляла «Пятерочку» принадлежащую X5 Retail Group N.V.

Интересная получается история, правда?

Ольга Наумова, пять лет работавшая «против» «Магнита» и знающая все секреты «Пятерочки» перекочевала в конкурирующую фирму, чтобы победить сеть, которой она недавно руководила! Думается, что новым акционерам «Магнита» пришлось найти сильные аргументы, чтобы убедить Ольгу Наумову сменить работу, но и при этом поставить перед ней весьма амбициозные цели. Например, найти способ стать навсегда ритейлером номер один в России.

Именно поэтому сделка по смене владельцев «Ленты» приобретает весьма серьезное значение. Это не просто очередной передел, а обстоятельство, которое может навсегда вывести в лидеры ритейла одну из двух крупнейших сетей в России: «Пятерочку» или «Магнит».

Напомню, что по данным СМИ, руководство «Магнита» в середине марта 2019 года якобы официально предложило акционерам «Ленты» продать свою торговую сеть. Однако, внятного ответа не было получено и более того, появились сведения, что к «Ленте» проявляет интерес Алексей Мордашов, глава «Севергрупп» и владелец состояния в 20 млрд долларов. По данным СМИ, уже даже была озвучена сумма сделки за пакеты главных акционеров «Ленты»: TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития – порядка 730 млн долларов.

Весьма странное стечение обстоятельств, учитывая то, что главный актив Мордашова – концерн «Силовые машины» находится под западными санкциями. Для ритейлера такого масштаба как «Лента», чьи акции находятся в свободной торговле на фондовых биржах (свыше 50%) иметь такого акционера может быть рискованно. Однако, очевидно, что «Лента» действительно хочет сменить основного акционера. Сейчас в правлении компании в основном граждане иностранных государств и последние операции с ценными бумагами (эмиссия и т. д.) говорят о том, что «Ленте» ищут новых хозяев.

А они могут найтись только в России. Если «Ленту» купит «Пятерочка» или «Магнит», то это может обозначать наступление эпохи некой монополии в российском ритейле. Для покупателя это, скорее всего, не принесет ничего хорошего: как известно, снижение конкуренции приводит к росту цен и падению сервиса. А вот для государства Российского получить контроль над торговой сетью номер ТРИ может иметь политическое значение – свое население власти предпочтут кормить сами. И зарабатывать на этом должны наши олигархи, а не иностранные.

Справка:

X5 Retail Group управляет брендами «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток», SPAR.

АО «Магнит» (ЗАО «Тандер») управляет бренлами «Магнит» (супермаркеты и гипермаркеты) и сетью дроггери «Магнит-Косметик».