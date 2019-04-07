«Пятерочка» или «Магнит»: кто сильнее всех в России

Тележка
Тележка "лидера" отрасли пока окончательно не определена

Гипермаркеты «Лента» имеющие питерские корни могут скоро сменить владельца. Новый владелец сети может стать главным торговцем России навсегда.

Торговые сети борются за первое место. За последние несколько лет в финале постоянно три игрока: «Пятерочка», «Магнит» и «Лента». Последнюю периодически сотрясают конфликты акционеров, что сказывается на ее обороте и уровне сервиса, особенно в регионах удаленных от главного офиса.

В 2017 году «Магнит» впервые за четыре года уступил пальму первенства в ритейле «Пятерочке» (по объему выручки). А в 2018 году сменил основного акционера. После ряда сделок, прошедших в первой половине прошлого года основной управленческий контроль над сетью получили банк ВТБ и инвестиционная компания «Марафон Групп», глава которой Александр Винокуров женат на дочери министра внутренних дел России Сергея Лаврова. Они познакомились во время своего обучения в университете в Великобритании. Главой «Магнита» стала Ольга Наумова, которая до этого как раз и возглавляла «Пятерочку» принадлежащую X5 Retail Group N.V.

Интересная получается история, правда?

Ольга Наумова, пять лет работавшая «против» «Магнита» и знающая все секреты «Пятерочки» перекочевала в конкурирующую фирму, чтобы победить сеть, которой она недавно руководила! Думается, что новым акционерам «Магнита» пришлось найти сильные аргументы, чтобы убедить Ольгу Наумову сменить работу, но и при этом поставить перед ней весьма амбициозные цели. Например, найти способ стать навсегда ритейлером номер один в России.

Именно поэтому сделка по смене владельцев «Ленты» приобретает весьма серьезное значение. Это не просто очередной передел, а обстоятельство, которое может навсегда вывести в лидеры ритейла одну из двух крупнейших сетей в России: «Пятерочку» или «Магнит».

Напомню, что по данным СМИ, руководство «Магнита» в середине марта 2019 года якобы официально предложило акционерам «Ленты» продать свою торговую сеть. Однако, внятного ответа не было получено и более того, появились сведения, что к «Ленте» проявляет интерес Алексей Мордашов, глава «Севергрупп» и владелец состояния в 20 млрд долларов. По данным СМИ, уже даже была озвучена сумма сделки за пакеты главных акционеров «Ленты»: TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития – порядка 730 млн долларов.

Весьма странное стечение обстоятельств, учитывая то, что главный актив Мордашова – концерн «Силовые машины» находится под западными санкциями. Для ритейлера такого масштаба как «Лента», чьи акции находятся в свободной торговле на фондовых биржах (свыше 50%) иметь такого акционера может быть рискованно. Однако, очевидно, что «Лента» действительно хочет сменить основного акционера. Сейчас в правлении компании в основном граждане иностранных государств и последние операции с ценными бумагами (эмиссия и т. д.) говорят о том, что «Ленте» ищут новых хозяев.

А они могут найтись только в России. Если «Ленту» купит «Пятерочка» или «Магнит», то это может обозначать наступление эпохи некой монополии в российском ритейле. Для покупателя это, скорее всего, не принесет ничего хорошего: как известно, снижение конкуренции приводит к росту цен и падению сервиса. А вот для государства Российского получить контроль над торговой сетью номер ТРИ может иметь политическое значение – свое население власти предпочтут кормить сами. И зарабатывать на этом должны наши олигархи, а не иностранные.

Справка:

X5 Retail Group управляет брендами «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток», SPAR.

АО «Магнит» (ЗАО «Тандер») управляет бренлами «Магнит» (супермаркеты и гипермаркеты) и сетью дроггери «Магнит-Косметик».

Олег Ширяев, Gazeta.SPb
инвестиции ритейл торговля
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«Пятерочка» или «Магнит»: кто сильнее всех в России
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