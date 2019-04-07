Матч «Зенит» – «Локомотив» завершился ничьей

Зенитовцы расстроены, что им не удалось в очередной раз победить. Фото: https://fc-zenit.ru/

Зенитовцы расстроены, что им не удалось в очередной раз победить. Фото: https://fc-zenit.ru/

«Сине-бело-голубые» смогли сохранить первенство в таблице.

Встреча состоялась сегодня, седьмого апреля, в Москве. Счет открыли аж на 54-й минуте – его автором стал Ярослав Ракицкий, являющийся защитником петербургского футбольного клуба. Через семь минут счет сравнял Владислав Игнатьев – полузащитник «Локомотива» и сборной России. Команды так и не смогли выяснить, кто из них был лучше на матче игрового дня в рамках 22-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:1.

Игнатьев, комментируя итоги встречи, заявил, что такой исход на руку всем лидерам соревнований.

«Зенит» сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице, а «Локомотив» на четвертой. Их разделяют шесть очков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак надеется, что Кокорин вернется в “Зенит”. Футболист тем временем до сих пор в СИЗО – арест продлили на полгода, несмотря на то, что защита надеялась на смягчение меры пресечения.