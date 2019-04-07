Специалисты рассказали о самых дорогих авиабилетах на майских праздниках

Многие россияне хотят при этом не в Канкун, а в Петербург. Фото: Pixabay

Многие россияне хотят при этом не в Канкун, а в Петербург. Фото: Pixabay

Более 600 тысяч рублей россияне заплатят за перелет в Канкун туда и обратно.

Начало мая – это время, когда у граждан России есть возможность путешествовать из-за длительных выходных. Аналитики сайта Туту.ру, на котором можно купить билет на любой вид транспорта, выяснили, за какую поездку придется заплатить больше всего. Канкун – это город в Мексике, который славится своими пляжами. Чтобы добраться туда, россияне заплатят 630 тысяч за билет туда и обратно. Правда, речь идет о бизнес-классе.

Не менее дорогим оказался маршрут Москва – Горно-Алтайск. Три билета обойдутся путешественникам в 605 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Самуи – остров, принадлежащий Таиланду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург возглавил рейтинг городов-фаворитов для путешествий на майские праздники. Номер в отеле в Северной столице стоит в среднем 3,5 тысячи рублей.