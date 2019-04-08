Сергей Семак: “Ничьей мы, конечно, недовольны”

Главный тренер “Зенита” рассказал о впечатлениях от игры и грузе ответственности на команде.

Сергей Семак поделился впечатлениями от матча “Зенита” с “Локомотивом”, который прошел в Москве 7 апреля в воскресенье. По словам главного тренера клуба Санкт-Петербурга, ничьей “Зенит”, конечно, недоволен. Тренер выразил сожаление, что “Зенит” пропустил из-за нелепого рикошета: Ракицкий открыл счет на 54-ой минуте, но Игнатьев сравнял счет на 61-ой.

На “Зените” лежит груз ответственности, признает Семак: клуб Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице и это сказывается на игроках. Тренер заявил, что все члены клуба должны прежде всего продолжать делать свою работу.

Семак рассказал, что ищет способы, как включить в игру Кристиана Нобоа — но из-за травм российских футболистов и лимита на “легионеров”, ему пока приходится продолжать тренироваться.

Следующий матч “Зенита” — 14 апреля в Санкт-Петербурге, приезжает “Анжи” из Махачкалы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” и ”Локомотив” сыграли вничью.