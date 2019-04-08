С Губернского дома в Кронштадте сняли рекламную вывеску

Губернские дома относятся к самому раннему периоду истории Петербурга. Фото: Яндекс.Панорама
Губернские дома относятся к самому раннему периоду истории Петербурга. Фото: Яндекс.Панорама

Прокуратура проверила памятник регионального значения и осталась недовольна.

В Кронштадте сняли рекламную вывеску с исторического здания, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 8 апреля.

Как сообщили в ведомстве Санкт-Петербурга, сотрудники прокуратуры проверили, как в Кронштадтском районе следят за памятниками истории. Оказалось, что на Красной ул., д. 2 висит рекламная вывеска, которой там быть не должно. Дом №2 является памятником федерального значения — это “Дом губернский 6-ой”.

Прокуратура потребовала от ЖКС Кронштадтского района устранить нарушение и вывеску сняли, дом приведен в надлежащее состояние, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Губернские дома в Кронштадте относятся к самому раннему периоду истории Санкт-Петербурга. Шестой дом строили с 1717 по 1725 год, архитектором является Браунштейн Иоганн-Фридрих.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что инвалид отсудил у ТСЖ 100 тысяч рублей за скользкую лестницу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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