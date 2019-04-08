Бывший гендиректор ФК «Зенит» получил работу в РФС

Бывший генеральный директор ФК «Зенит» Максим Митрофанов займет должность заместителя гендиректора Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, Митрофанов уже пересел в «новое кресло», несмотря на то, что официально в должность он вступит 11 апреля.

В организации новый заместитель займется разработкой новой стратегии по развитию футбольного союза.

Генеральным директором РФС является Александр Алаев. Новым президентом РФС в феврале стал бывший председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Максим Митрофанов покинул правление «Зенита».

Митрофанов работал на должности генерального директора ФК «Зенит» с января 2007 года по май 2017-го. После возвращения в клуб Сергея Фурсенко на пост президента, должность гендиректора была упразднена. Митрофанов был переведен на работу советником председателя правления «сине-бело-голубых» по вопросам развития детско-юношеского футбола.

27 мая его контракт истек. Новый Митрофанову предложен не был.